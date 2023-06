Após ir a feira do agro, Lula diz que ‘tem lado’ e governa para mais pobres

O presidente Lula afirmou hoje, durante lançamento do novo Farmácia Popular, no Recife, que seu governo “tem lado” e ele governa para os mais pobres.

O que aconteceu?

Lula disse que “respeita todos”, mas que seu foco é para “aqueles que estão embaixo”. “Nós temos lado. Embora a gente queira governar para todos, é importante todo mundo saber disso. Eu trato todos com respeito, o grande empresário, o grande fazendeiro, o grande banqueiro, mas é importante eles saberem que aqueles que estão embaixo, é para esses que fui eleito e para esses que eu vou governar esse país.”

“A Elite brasileira, durante séculos, não deu importância para a formação do povo”, afirmou o presidente. “Cuidar do povo pobre desse país a gente não cuida com a cabeça, mas com o coração. Nós queremos lembrar delas depois da eleição, porque é para elas que nós devemos a nossa votação, é para elas, prioritariamente, que vamos governar.”

Declarações ocorrem um dia após Lula acenar ao agronegócio em uma feira do setor na Bahia. Em discurso durante o evento, o presidente disse que o conflito entre o agro e pequenos produtores é uma “polêmica maluca”.

Ele também defendeu que não se deve “construir rivalidade onde ela não existe”.

As pessoas privadas de conhecimento e oportunidade nesse país serão tratados como pessoas de primeira categoria. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe”. Lula, em discurso no lançamento do novo Farmácia Popular

Remédio para osteoporose e anticoncepcionais gratuitos

A nova versão do Farmácia Popular lançada hoje pelo governo passará a oferecer medicamentos para o tratamento de osteoporose e anticoncepcionais de graça à população.

Até então, esses medicamentos eram oferecidos pelo programa com até 50% de desconto.

Mais de 5 milhões de mulheres serão beneficiadas com a retirada gratuita dos medicamentos, segundo o Ministério da Saúde.

Beneficiários do Bolsa Família poderão retirar sem custo qualquer um dos 40 remédios disponíveis no programa Farmácia Popular. Antes da mudança, o rol de gratuidade incluía medicamentos contra diabetes, asma e hipertensão, mas era oferecido apenas desconto para remédios contra dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas.

