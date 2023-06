Chega ao fim o namoro de Mel Maia e MC Daniel

Segundo o site LeoDias.com, a informação foi confirmada por amigos próximos ao casal. Além disso, o funkeiro foi visto fazendo shows na Europa e andado sem a aliança de compromisso pelas ruas de Paris, na França.

IM! Segundo o site do LeoDias, chegou ao fim o relacionamento entre a atriz Mel Maia e o cantor Daniel. Após seis meses de relacionamento, a atriz e o MC resolveram colocar um ponto final no namoro e não estão mais juntos.

Segundo o site LeoDias.com, a informação foi confirmada por amigos próximos ao casal. Além disso, o funkeiro foi visto fazendo shows na Europa e andado sem a aliança de compromisso pelas ruas de Paris, na França.

Inclusive, os próprios fãs já haviam percebido a aparência abatida do artista após realizar um show em Portugal. Na última terça-feira (06), o rapaz chegou a compartilhar um registro em que mostrava sua mão já sem a aliança de com de compromisso, avaliada nada menos que R$ 33 mil

Ainda segundo o portal, os pombinhos enfrentavam uma crise nos últimos dias e agora o término é dado como certo. As brigas, geralmente, era devido à agenda de trabalho cheia – enquanto ele se dedica a uma turnê na Europa, a jovem está gravando Vai Na Fé, no Rio de Janeiro.

Até o momento, nem Mel Maia, nem MC Daniel se pronunciaram sobre a crise ou sobre o fim do relacionamento.

Previsão

Vale lembrar que em abril desse ano, a sensitiva Bianca Godói, conhecida por fazer previsões relacionadas ao futuro de celebridades, compartilhou em suas redes sociais que o relacionamento entre a atriz e o cantor chegaria ao fim por causa de brigas.

