Após noite em bar com mulher, garimpeiro leva facada no peito, em Peixoto de Azevedo no Mato Grosso

(Reprodução/Foto Ilustrativa) – Após uma noite no bar “Encontro dos Amigos”, o garimpeiro Anderson da Silva Conceição foi morto com golpes de faca no peito, na noite de sábado (12), em Peixoto de Azevedo (691 km de Cuiabá). A vítima foi atacada em um beco e chegou a voltar ao estabelecimento pedindo socorro. Testemunhas contam que ele saiu do bar acompanhado de uma mulher que é a principal suspeita.

Anderson estava no bar onde bebia com a acompanhante. Sem sinais de brigas, o casal teria saído do local e seguiram para um beco escuro na região do centro da cidade às 22h. Logo em seguida, os clientes do bar foram surpreendidos com o Anderson que adentrou o local ensanguentado, com ferimentos no peito pedindo por ajuda.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas morreu devido à gravidade dos ferimentos. Já a mulher com quem Anderson saiu, não foi localizada.

Natural do Maranhão, ele era garimpeiro e estava na região onde trabalhava como mergulhador.

Por:RDE NEWS /

Andhressa Barboza

