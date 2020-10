Após polêmica em inauguração de loja, Luciano Hang responde ao governador Helder Barbalho

Empresário falou que aglomeração foi causada por ‘carinho’ do povo paraense (Foto:Reprodução)

O empresário Luciano Hang respondeu diretamente ao governador do Estado, Helder Barbalho, em uma publicação em rede social sobre o fechamento de uma das lojas de seu grupo por descumprimento das normas sanitárias. Hang pediu desculpas ao governador e chamou a aglomeração causada pela festa de inauguração de “carinho”.

Após a inauguração de uma loja na avenida Augusto Montenegro causar uma enorme aglomeração na manhã deste sábado (10), o Governo do Estado anunciou que o estabelecimento seria fechado e notificado pelo não cumprimento das regras de distanciamento social previstas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O governador Helder Barbalho disse “pelo não cumprimento das regras previstas pela OMS e por crime Contra a Saúde Pública, de acordo com o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, a loja Havan, localizada na Augusto Montenegro, inaugurada hoje, foi fechada pelas polícias Civil e Militar do Pará, além da secretaria de saúde do estado”, em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Na mesma rede, Luciano Hang se pronunciou: “Helder, peço desculpas, não esperávamos receber tanto carinho do povo paraense. Temos procedimentos sanitários em todas as nossas 150 megalojas espalhadas pelo Brasil, mas hoje foi humanamente impossível executa-lo [sic]. Todo esse carinho vou retribuir abrindo mais lojas por todo o estado do Pará, gerando empregos e desenvolvimento. Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente. Um abraço, Luciano Hang, dono da Havan”.

Redação Integrada de O Liberal/10.10.20 22h24

