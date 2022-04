Homem é preso com mil reais em cédulas falsas, no Pará

Ao todo, eram 10 cédulas de R$ 100, totalizando um mil reais, em carta enviada para Ananindeua (Foto:Divulgação / Polícia Federal)

A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (11)

A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante delito com mil reais, em cédulas falsas, na tarde desta segunda-feira (11), em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém (RMB). (As informações são do O Liberal).

De acordo com a PF, a prisão do suspeito, que acabou confessando saber da chegada do dinheiro falso, aconteceu após troca de informações entre a Polícia Federal e os Correios, pois as cédulas chegaram por correspondência ao Pará.

A correspondência com as cédulas falsas tinha como destino o município de Ananindeua. De imediato, a PF realizou diligências e conseguiu identificar o destinatário da encomenda. Ao todo, eram 10 cédulas de R$ 100, totalizando um mil reais.

O flagrante ocorreu quando o homem, que não teve a identidade divulgada, estava deixando a agência dos Correios. Na Delegacia de Polícia Civil, ele confessou o crime.

O homem admitiu que pagou R$ 250,00, pelas cédulas falsas. Agora, conforme a PF, caso confirmada a hipótese criminal do crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal, o homem poderá, se condenado, pegar pena que varia entre 3 e 12 anos de prisão, além de multa.

