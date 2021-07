Após reconhecer corpo de companheira grávida que foi assassinada, homem é achado morto na zona rural de Óbidos

Corpo de Nilce Moraes foi encontrado por caçadores na terça (27) — Foto: Redes Sociais

De acordo com a família de Nilce Moraes, o homem era suspeito da morte da companheira. A mulher de 30 anos estava desaparecida desde o dia 23 de julho.

O companheiro da grávida encontrada morta na zona rural de Óbidos, no oeste do Pará, também foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (28) no município. Após reconhecer o corpo da companheira, ele teria se matado com um tiro na região da cabeça.

Ao G1, familiares de Nilce Moraes informaram que o homem fez o reconhecimento do corpo da companheira no Hospital 24h e chorou muito.

Posteriormente ele teria ido para a zona rural onde a família da companheira possui uma propriedade. Lá, ele passou a noite e pela manhã teria disparado um tiro no queixo com uma espingarda da família.

Corpo de grávida que estava desaparecida é encontrado em zona rural de Óbidos, no PA

De acordo com familiares, o companheiro de Nilce estava sendo investigado pela polícia por suspeita de envolvimento na morte da grávida. A polícia também investiga a participação de uma terceira pessoa, que seria uma mulher.

O caso

Nilce Moraes, de 30 anos, estava desaparecida desde o dia 23 de julho. A mulher estava grávida de 4 meses e foi vista pela última vez na presença do companheiro.

A grávida deixou o companheiro na casa de um amigo e seguiu para o centro, onde compraria uma roupa. Desde então, ela não foi mais vista.

Na terça (27) caçadores passavam pela zona rural quando avistaram muito urubus e sentiram um odor muito forte. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava do corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição.

Sepultamento

O corpo de Nilce foi reconhecido pelo companheiro na noite de terça (27) e sepultado na manhã desta quarta-feira (28). A polícia investiga o caso.

Por Dominique Cavaleiro, G1 — Santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...