Estão abertas as inscrições para Casamento Coletivo de 2024 em Santarém; saiba como participar

Casamento coletivo, Viva a Vida, Santarém (imagem meramente ilustrativa) — (Foto: Gustavo Campos/G1)

De acordo com informações do Cejusc, a cerimônia está marcada para o dia 07 de junho.

Para quem tem interesse de unir-se em matrimônio, o casamento coletivo de 2024 está com inscrições abertas em Santarém, no oeste do Pará, até 07 de maio. Confira documentações necessárias abaixo.

De acordo com informações do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), a cerimônia está marcada para o dia 07 de junho. As inscrições estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira.

Para aqueles que desejam participar basta comparecer presencialmente em dois locais: no Cartório Prainha de Santarém, situado na Av. Mendonça Furtado, 419, em frente à Praça Elias Pinto, das 9h às 16h; ou no Cejusc Santarém, localizado no Fórum de Justiça, na Av. Mendonça Furtado, bairro Liberdade, das 8h às 12h.

Os requisitos para participação variam de acordo com o estado civil e a idade dos candidatos. Confira:

Solteiros entre 16 e 18 anos:

Consentimento dos pais com assinatura reconhecida em cartório;

RG ou CNH doa) noivo(a);

CPF do(a) noivo(a);

Certidão de nascimento original do(a)

noivo (a);

Comprovante de residência;

Formulário do cartório preenchido;

Comprovante de inscrição em programas de assistência.

Solteiros maiores de 18 anos:

RG ou CNH do(a) noivo(a);

8CPF do(a) noivo (a);

Certidão de nascimento original do(a) noivo(a);

Comprovante de residência:

Formulário de cartório preenchido;

Comprovante de inscrição em programas de assistência.

Divorciados:

*Certidão de casamento com averbação do divórcio;

Processo de divórcio ou Escritura Pública do Divórcio;

RG atualizado com estado civil

Comprovante de residência;

Formulário do cartório preenchido;

Comprovante de inscrição em programas de assistência

Viúvos:

Certidão de casamento original com anotação do óbito;

Cópia autenticada da certidão de óbito do cônjuge falecido;

RG atualizado com estado civil de CPF do(a) noivo(a);

Formal de Partilha (caso haja inventário);

Comprovante de residência;

Formulário do cartório preenchido;

Comprovante de inscrição em programas de assistência.

