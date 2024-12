Após ser dado como morto, Adriano Imperador é preso na Avenida Max Teixeira

(Foto: Divulgação) – Adriano Eduardo Ferreira, conhecido como “Adriano Imperador”, foi preso na madrugada deste domingo (22), na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Ele foi dado como morto após uma suposta emboscada, no ano passado, no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

Os policiais militares da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) informaram que estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia que dois homens armados estariam em um Gol, cinza.

Os militares localizaram o veículo e, durante a abordagem, foram encontrados uma pistola. Na sequência, o suspeito foi identificado como Adriano Imperador, que foi dado como morto no ano passado.

Adriano e mais outro homem foram presos e encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Fonte: Portal Do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/12/2024/14:00:15

