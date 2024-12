Ordenação de diáconos permanentes marca um momento histórico para a Igreja de Santarém, no oeste do Pará

Após a ordenação, os diáconos permanentes devem servir em suas paróquias de origem, mas estarão aptos para missão em outras paróquias e comunidades da Igreja Particular de Santarém — Foto: Eder Rabelo/ TV Tapajós

Conforme o Concílio Vaticano II, o diácono exerce suas funções em três âmbitos bem definidos: Ação Litúrgica, Evangelização e Serviço da Caridade.

Neste sábado (21), a Arquidiocese de Santarém, no oeste do Pará, viveu um momento marcante com a ordenação de 35 homens casados no diaconado permanente. A celebração ocorreu na Igreja Santíssimo Sacramento, localizada no bairro Santíssimo, e foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Irineu Romam, que realizou a imposição das mãos e a oração consecratória.

A formação da primeira turma de diáconos permanentes na região foi inspirada pelo documento “Querida Amazônia”, do Papa Francisco, que encoraja a criação de novos ministérios para atender as comunidades mais afastadas da Amazônia. Foram quatro anos de preparação, incluindo estudos de Bíblia, Teologia e Doutrina da Igreja, além de práticas voltadas para a caridade e o cuidado com os necessitados.

Dom Irineu destacou a importância do diaconado permanente para a Igreja na Amazônia, onde muitas comunidades só têm acesso à missa uma vez por ano.

“O diácono é chamado a servir, especialmente na caridade, cuidando dos pobres, dos doentes e dos afastados da comunidade. Essa foi uma necessidade identificada durante o Sínodo da Amazônia, que propôs o diaconado como alternativa para fortalecer a evangelização em regiões isoladas. Com essa primeira turma, estamos respondendo a um chamado urgente para levar a presença da Igreja às comunidades mais remotas”, destacou Dom Irineu.

O diácono Cléo Neves reforçou a relevância do serviço diaconal na prática: “O diácono não celebra, mas assiste o casamento, faz batizados, exéquias e está presente na comunidade, vivendo e servindo junto ao povo”. Ele também destacou o entusiasmo do Papa Francisco com essa iniciativa pioneira na Amazônia brasileira.

Entre os ordenados, Rivaldo de Jesus Silva, da comunidade Caranazal, expressou a alegria e o compromisso com a nova missão. “Foram quatro anos de formação, e agora nos sentimos prontos para servir à comunidade, em obediência ao nosso Papa e ao nosso bispo. É uma alegria indescritível poder contribuir com a Igreja através do diaconado”, declarou.

