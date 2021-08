Após ser preso, homem oferece dinheiro a policiais em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após receber denuncia de acidente de transito na rua planalto, ao chegar ao local a guarnição recebeu denúncia que havia um cidadão com arma de fogo intimidando pessoas, ao avistar a viatura empreendeu fuga em uma camionete hilux cor cinza placa KAI 5410, logo em seguida foi localizada e abordada pelos policiais. A ocorrência foi registrada as 22h00mn desta quinta-feira 19 de agosto de 2021.

