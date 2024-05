Camionete de empresário sequestrado é encontrada em Novo Progresso-PA (Foto:Divulgação Policia)

Polícia prende dois envolvidos e recupera caminhonete de empresário sequestrado em Novo Progresso-PA

O empresário Gustavo Grotto , de 51 anos, foi vítima de sequestro no último dia 8 de maio de 2024, ao chegar em sua residência localizada no bairro Jardim Itália, na rua Jorge Amado, s/n em Novo Progresso. Gustavo foi rendido por quatro homens encapuzados e mantido em cárcere privado em torno das 22:30 do dia 07/05/2024 até às 08:10 do dia seguinte 08/05/2024, para que fosse possível realizar transferências via TED e Pix. A vítima contou que fez no total de 25 mil reais em transferência e teve na ocasião roubado além de sua caminhonete modelo *CHEVROLET/S10 Z71 de cor branca da placa RRN5C55,* mais 3 aparelhos celulares.

Leia mais:Empresário é feito refém e perde jóias, carro e dinheiro em Novo Progresso-PA

Após investigações e através de informações a Polícia Militar localizou e prendeu em via pública de Castelo de Sonhos,um dos suspeitos identificado como Antônio Francisco Ferreira Santos, morador de Novo Progresso, que ao ser indagado pelos policiais, sobre envolvimento no sequestro e confessou ter participado e levou os policiais até uma residência de uma amigo nas proximidades onde foi encontrado o documento e a chave da caminhonete e os mesmos assumiram autoria do crime.

Antônio Francisco Ferreira Santos e Edinelson Estumano Magalhães Filhos, estavam de posse do veiculo , após assumir a autoria do crime entregaram a camionete que estava escondida na vicinal Brasília , cerca de 10Km de castelo dos sonhos – escondida na mata. Ainda conforme relatou a PM , o veiculo foi recuperado os meliantes presos, e com eles foi encontrado três (3) aparelhos de celular.

Em diligência os Policiais Militares encontram a camionete e conduziram os presos para a delegacia civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2024/08:46:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...