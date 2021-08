Administração em família: nepotismo avança em Novo Progresso

Velha pratica ainda persiste na administração pública municipal, prefeito assume mandato e estimula práticas; sogro, mulheres, cunhados e irmãos ganham cargos. (Foto:Arte Jornal Folha do Progresso)

O prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (MDB), nomeou a própria mulher para compor o primeiro escalão da atual administração. “Claudiléia dos Santos” está à frente da Secretaria de Administração (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENACÃO E PLANEJAMENTO), com um salário de R$ 7,4 mil, segundo o Portal da Transparência do município. A secretaria onde a primeira dama esta lotada tem orçamento anual de R$ 8.661,700,00 (oito milhões seiscentos e sessenta e um mil e setecentos reais), conforme orçamento anual aprovado em 2020. A secretaria Claudileia participa ainda na administração das outras pastas onde o montante inicial foi orçado em R$ 72 milhões, e suplementando em 2021 para mais de R$ 102 milhões de reais.

Leia também:Nepotismo Cruzado em Novo Progresso- Gelson Dill da Super poderes para esposa a 1ª primeira-dama

Cabe a Secretaria de administração participar e administrar o recurso com poder do prefeito ela quem determina os investimentos nas demais pastas sem interferência.

Vice-Prefeito

Todo o político sabe que a indicação de parentes até o terceiro grau para cargos públicos é proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Novo Progresso, distante da lei, esta proibição não chega. Não bastasse o prefeito com a esposa o vice-prefeito também fez da prefeitura uma cabine de emprego para seus familiares.

Vejam o Gráfico

Nos bastidores comenta-se que a eleição em 2020 foi acordo entre o prefeito e vice-prefeito, as pastas já foram anteriormente acordadas onde cada um comandaria. Neste caso o Vice-prefeito ficou com secretaria de obras, Ação Social e Sema. Coincidência ou não, onde está locado a mulher na ação social, o sogro na secretaria de obras e o cunhado na Sema. Marconi lotou a esposa na ação social onde também articulou a nomeação da secretária, o sogro lotado como motorista , mas na verdade exerce a função de chefe na secretaria de obras e o cunhado é fiscal do meio ambiente.

Prefeito

Procurada, o prefeito Gelson Dill (MDB), ainda no mês de março confirmou as relações consanguíneas dos servidores, mas diz não enxergar nenhuma ilegalidade ou imoralidade.

Nepotismo

Qual o grau de parentesco em que se considera que há nepotismo? Conforme disposto no Decreto nº 7.203/2010, é entendido como familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

O favorecimento de parentes na administração pública pode gerar incompetência administrativa.

Para o bem público, o nepotismo traz severas consequências. Essa prática corrupta pode ocorrer com a finalidade de facilitar esquemas de corrupção e pagamento de propinas, troca de favores e desvios de verbas dentro da administração pública.

Quando o caso ocorre apenas para o favorecimento de pessoas da família, o nepotismo pode acarretar a incompetência administrativa da pessoa que foi contratada sem ter uma qualificação adequada para o cargo e mérito para permanecer na função.

A prática do favorecimento da família é comum no âmbito privado, visto que a essência da propriedade privada é a manutenção da sua posse para o dono e sua família. Porém, isso não se aplica à administração pública, visto que esta lida com a propriedade pública, ou seja, que pertence a todo cidadão. O nepotismo na administração pública é, portanto, uma forma de corrupção.

O Jornal Folha do Progresso denunciou esta pratica ao MP (Ministério Público) de Novo Progresso, esta aguardando despacho do promotor.

Por Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...