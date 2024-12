Após tomografia na cabeça, Lula está bem e liberado para voltar a Brasília, dizem médicos

Presidente Lula mostra curativos na cabeça após deixar hospital — Foto: Reprodução/TV Globo

O presidente fez o exame nesta quinta-feira (19) para avaliar como ele está após a cirurgia na semana passada. Com a alta médica, Lula agora poderá voltar a Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma tomografia na cabeça na manhã desta quinta-feira (19) que mostrou que ele está bem, com a cognição “perfeita” e, portanto, liberado para viajar, segundo a equipe médica.

O exame fazia parte do protocolo pós-operatório. Agora, com a alta médica, ele voltará a Brasília, onde retomará a sua agenda de trabalho. As viagens internacionais, porém, ainda vão ter que esperar.

“O exame está melhor até. O estado geral dele é bom, e a equipe médica o liberou para ir a Brasilia no dia de hoje. Ele deve ir mais tarde. A dra Ana [Helena Germoglio] vai acompanhá-lo em Brasília daqui para a frente nessas próximas semanas, onde vai fazer exames de controle”, explicou o médico Roberto Kalil.

Ele afirmou ainda que “o hematoma [na cabeça] não existe mais” e foi feito apenas “um controle tomográfico após uma cirurgia desse porte”.

A única orientação na recuperação agora é não fazer exercícios físicos. “Mas, obviamente ele vai ter as atividades normais, porque a parte de cognição está perfeita, pode trabalhar. Basicamente, [a restrição] é exercício físico”, disse Kalil.

Segundo a médica Ana Germoglio, o presidente deve passar o Natal e o Ano Novo em Brasília. Os exames serão repetidos daqui a dez dias.

Na sexta, o petista já vai se encontrar com ministros do governo, mas, em vez da tradicional reunião ministerial de fim de ano, será um almoço. O formato menos rígido do encontro, que deve acontecer na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República, tem como objetivo poupar o presidente, que ainda precisará manter repouso relativo.

O petista ficou internado na semana passada para realizar uma cirurgia de emergência na cabeça para drenar um sangramento – ainda em decorrência de uma queda que sofreu no banheiro em outubro.

Lula teve alta do hospital no domingo (15), mas ficou esses dias em sua casa em São Paulo para aguardar a realização do exame desta quinta.

Alta no domingo

Ao ter alta do hospital no domingo, Lula se emocionou ao contar, ao lado da primeira-dama Janja, como aconteceu o acidente em que bateu a cabeça e quando se deu conta da gravidade da sua situação, que exigiu uma cirurgia de emergência na madrugada do dia 10 de dezembro.

Estou voltando para casa agora tranquilo, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar.

— Lula, após alta hospitalar

Ao lado da primeira-dama Janja, ele disse que ficou assustado quando os médicos pediram que ele viajasse com urgência a São Paulo após uma tomografia feita em Brasília apontar um hematoma intracraniano.

“Como eu achava que eu tava curado, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado com a urgência que eles pediram para vir para cá [hospital]”, disse.

Dois dias após a cirurgia, Lula passou ainda por um novo procedimento na cabeça. A medida foi em caráter preventivo a fim de evitar mais sangramentos.

Fonte: Redação g1 SP — São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/14:26:03

