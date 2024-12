Ibama intensifica ações de combate ao desmatamento no Pará

(Foto: Reprodução) – Operação Rebote IV fiscalizou áreas degradadas em Pacajá. Multas pelos crimes ambientais somaram 4,5 milhões

Com o objetivo de coibir novos desmatamentos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conduziu uma nova etapa da Operação Rebote. A ação contou com a participação da Força Nacional (FN). Equipes das instituições percorreram áreas embargadas e identificaram diversas irregularidades no município de Pacajá, no sudoeste do Pará.

Entre 2 e 13 de dezembro, a Operação Rebote IV aplicou 20 autos de infração que somaram R$ 4,5 milhões em multas. Durante a fiscalização, os agentes constataram que muitas áreas já embargadas não estavam respeitando as restrições, o que impedia a regeneração da vegetação nativa.

Além disso, novas áreas desmatadas foram localizadas e receberam embargos. Houve a determinação de prazo para que os responsáveis realizem a retirada do gado criado ilegalmente das áreas autuadas. A presença de rebanhos nessas localidades é uma das principais causas da degradação contínua da floresta.

Pacajá é um dos principais focos de desmatamento no Pará e, por isso, tem recebido especial atenção nas ações de combate ao desmatamento. A região já foi, inclusive, base de Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia (GCDA). A Operação Rebote IV é uma continuidade das edições anteriores para coibir esse tipo de crime ambiental.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ibama e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/14:30:33

