Aposentado é baleado por dois homens na calçada de casa, em Santarém

Um aposentado Militar foi baleado na perna ao reagir a um assalto. O crime aconteceu na tarde deste domingo (11), em frente à residência onde a vítima mora, na travessa Karanã, na grande área do Bairro Nova República, em Santarém, oeste do Pará.

A vítima foi identificada como Jose Rocha, 62 anos. Um familiar da vítima informou ao g1, que José Rocha estava lavando um motosserra na calçada, quando foi surpreendido por dois homens em motocicleta.

José Rocha usava uma corrente de ouro no pescoço quando os suspeitos chegaram armados e pediram o cordão. De acordo com informações da polícia, a vítima foi baleada pelo suspeito por ter resistido entregar a joia.

Os assaltantes conseguiram levar o cordão, que de acordo com informações preliminares, está avaliada em R$ 7 mil.

Imagens de câmeras de segurança compartilhadas na internet, mostram dois homens em uma moto, cor vermelha. Eles são apontados por testemunhas como os principais suspeitos pelo assalto. Não é possível ver pelas imagens, o momento exato da ação criminosa.

O aposentado foi levado em um carro particular para o Pronto Socorro Municipal (PSM). A vítima foi atendida. De acordo com familiares, Jose Rocha passa bem.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

