Pescador fisga peixe com ‘dentes humanos’ e quebra recorde

Todd Elder, um mergulhador de 38 anos especializado em pesca submarina, alcançou um feito notável ao capturar um exemplar enorme do peixe-cabeça-de-ovelha nas águas da baía de Chesapeake, Virgínia, nos Estados Unidos. Este peixe em particular, conhecido por seus dentes semelhantes aos humanos, surpreendeu Todd devido ao seu tamanho incomum, que excedia em cinco vezes o peso médio dessa espécie. Após avistar o peixe-cabeça-de-ovelha, Todd habilmente lançou seu arpão e conseguiu fisgá-lo com sucesso. A notícia sobre sua captura se espalhou rapidamente e, nesta semana, a Associação Internacional de Pesca Submarina reconheceu o feito do mergulhador como um novo recorde mundial, conforme relatado pelo portal “Virginia Pilot”. Em uma entrevista concedida ao jornal “Daily Star”, Todd expressou sua emoção em relação à sua conquista: “Foi uma grande sorte. Fiquei extremamente empolgado. Esses peixes possuem dentes muito semelhantes aos nossos, os quais eles usam para se alimentar de mexilhões, ostras e caranguejos. Eu costumo dizer que vou usar esses dentes quando os meus próprios começarem a cair. Pegaria um deles com um alicate e o colaria com supercola! Eles têm várias fileiras de dentes atrás dos dentes da frente”. Peixe pesado Embora o peixe tenha sido oficialmente pesado e registrado com um peso de 7,9 quilos, seu peso original era ainda maior. No entanto, mesmo após essa diminuição, o peso registrado ainda superava o recorde mundial anterior, que era de 6,8 quilos. Vale ressaltar que o peso médio dos peixes-cabeça-de-ovelha normalmente varia entre 1,4 e 1,8 quilo. Todd expressou sua gratidão por ter sido persuadido por sua esposa a pesar o peixe imediatamente. “É realmente incrível. Todo mundo adora um recorde mundial. Honestamente, naquela noite, minha esposa veio até o cais e disse: ‘Você precisa pesar isso imediatamente’. Estou feliz que ela tenha me convencido a fazer isso”, compartilhou o mergulhador. O feito de Todd Elder, sem dúvida, desperta a curiosidade para as peculiaridades da vida marinha e encanta entusiastas da pesca e amantes da natureza em todo o mundo. Sua captura excepcional demonstra a imprevisibilidade e a diversidade da vida subaquática, fornecendo mais uma razão para apreciar e preservar a riqueza dos ecossistemas aquáticos.

