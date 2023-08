Apostador de Novo Progresso é um dos ganhadores da Lotofácil; saiba mais

Ao todo, 19 apostadores acertaram o prêmio principal no sorteio desta quinta-feira (10); veja quanto cada um vai ganhar – (Foto:Reprodução)

Prêmio principal da Lotofácil sai novamente para Novo Progresso

Mais um apostador de Novo Progresso (PA) acertou o prêmio principal da Lotofácil. Ele é um dos 19 ganhadores do concurso 2886, que teve os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite desta quinta-feira (10). Ele vai levar para casa RS 200.769,92.

A aposta de Novo Progresso foi feita na lotérica “Vem Que Tem” da Avenida Jamanxim. Outras 836 apostas acertaram 14 números e vão ganhar, cada uma, R$ 712,29.

No ano passado, um apostador da cidade acertou sozinho na Lotofácil e garantiu uma bolada de R$ 1,7 milhões.

Além de Novo Progresso (PA), os ganhadores do prêmio principal foram de Simões Filho (BA), Santo André (SP),Apucarana(PR), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Belo Horizonte (MG), Caeté (MG), Uberlândia (MG), Rondonópolis (MT), Colares (PA), Novo Progresso (PA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Quatiga (PR), Guarujá do Sul (SC), Bocaína (SP) e Guarulhos (SP).

Os números sorteados nesta quinta-feira foram 01-04-05-07-08-09-13-14-15-16-17-19-22-24-25.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...