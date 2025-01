Apple corrige falha grave de segurança em dispositivos

Dispositivos desatualizados eram os afetados pela vulnerabilidade | (Foto: Vista Wei/Unsplash)

Brecha permitia que invasores acessassem dados de usuários e tivessem controle sobre as funções dos dispositivos.

Asegurança, em especial de dados, é importantíssima para a garantia da integridade pessoal, e qualquer falha pode levar a resultados terríveis.

Por isso, a Apple lançou, na última terça-feira (28), uma atualização para todos os seus sistemas operacionais (iOS, iPadOS e macOS), corrigindo uma falha gravíssima de segurança.

A vulnerabilidade “Dia Zero” afetava o Core Media, um componente que gerencia os arquivos de mídia de vários dispositivos da Apple. Essa falha abria uma brecha que permitia que invasores acessassem os dados dos usuários.

Toda a linha de produtos da Apple, incluindo iPhones, iPads, Macs, Apple TVs, Apple Watches e o Vision Pro, foram afetados. A empresa não divulgou detalhes sobre como isso ocorria, nem os alvos, além de não divulgar como a brecha foi descoberta.

A falha afetava produtos que estão em versões mais antigas do software, e permitia que hackers tivessem acesso a várias funcionalidades do dispositivo. A Apple confirmou que a vulnerabilidade estava sendo ativamente explorada por hackers, o que significa que usuários desatualizados estavam em risco.

Como mencionado antes, a vulnerabilidade permitia que aplicativos maliciosos obtivessem privilégios elevados nos dispositivos, comprometendo dados dos usuários, que devem atualizar seus dispositivos o mais rápido possível para o iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, tvOS 18.3, visionOS 2.3 e watchOS 11.3.

Este é o primeiro bug “Dia Zero” descoberto no iOS em 2025. Em 2024, a Apple corrigiu pelo menos sete falhas do tipo, que estavam sendo ativamente exploradas por hackers. A empresa recomenda que todos os usuários atualizem seus dispositivos o mais rápido possível para garantir a segurança de seus dados.

