Instagram permitirá publicar Reels de até 3 minutos; saiba mais

Usuários do Instagram poderão subir vídeos mais longos no Reels a partir deste sábado (18) • Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Informação foi compartilhada por Adam Mosseri, o diretor da rede social.

O Instagram, rede social da Meta, permitirá publicar Reels de até três minutos de duração. A novidade foi compartilhada por Adam Mosseri, o diretor da rede social, que menciona que a funcionalidade estará disponível a partir deste sábado (18).

Em um vídeo compartilhado em sua própria pagina pessoal, o empresário americano menciona que historicamente o aplicativo permitia o carregamento de Reels de até 90 segundos, devido ao foco do Instagram em publicar vídeos curtos.

“Ouvimos feedbacks de que isso é muito curto para quem deseja compartilhar histórias mais longas e espero que isso ajude”, menciona em sua publicação. Nos comentários, diversos internautas da rede social celebraram a novidade.

Nesta semana, o Instagram passou por outra alteração, quando removeu os filtros de realidade aumentada e efeitos. A decisão acontece com o encerramento da plataforma Meta Spark, de ferramentas e conteúdos para terceiros.

Fonte: CNN BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/11:51:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...