Aprovado recurso para pavimentação da estrada que dá acesso à praia de Ponta de Pedras, em Santarém

O prefeito Nélio Aguiar fez o anuncio na tarde de domingo (31) por meio das redes sociais.

Em um comunicado feito na tarde do domingo (31), o prefeito Nélio Aguiar compartilhou a aprovação de recursos para a primeira etapa do projeto de pavimentação da estrada que dá acesso à Praia de Ponta de Pedras, em Santarém, no oeste do Pará. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais.

A verba, no valor de R$ 11 milhões e 490 mil, já está empenhada no Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por ministro, Waldez Góes. O prefeito destacou ainda o envolvimento e apoio do ministro do Turismo, Celso Sabino.

Nélio Aguiar expressou sua gratidão à equipe da prefeitura de Santarém, descrevendo-os como incansáveis no processo de elaboração e cadastro dos projetos. Ele enfatizou que, sem o trabalho dedicado dessa equipe, não seria possível captar os recursos necessários para beneficiar o município.

“É mais uma conquista no finalzinho do ano, estamos sempre lutando. Agradeço de coração à nossa equipe da prefeitura, que é incansável. Na elaboração dos projetos, no cadastro de projetos, sem eles, não poderíamos conseguir captar esses recursos para o município de Santarém”, afirmou o prefeito.

A pavimentação da estrada até Ponta de Pedras é uma demanda antiga da população, e o valor empenhado representa um passo importante para a concretização desse projeto essencial de infraestrutura.

O prefeito concluiu suas palavras desejando um Feliz Ano Novo para todos os cidadãos de Santarém, com votos de saúde, prosperidade e a realização dos sonhos. Ele expressou a esperança de que, juntos, possam realizar ainda mais no ano de 2024 para a querida Santarém.

“Quero desejar um Feliz Ano Novo para todos vocês, com muita saúde, com muita prosperidade, que seus sonhos se realizem e que possamos juntos fazer muito mais no ano de 2024 por nossa querida Santarém. Feliz Ano Novo!”, concluiu o prefeito Nélio Aguiar.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/12:43:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...