Árbitro é agredido após dar cartão amarelo durante campeonato de futebol, em Brasília

Foto: Reprodução | Após a agressão, Kelsey Raphael foi imediatamente atendido por bombeiros presentes no local e, em seguida, levado ao hospital.

No último sábado (21), um incidente lamentável ocorreu durante um campeonato de futebol amador no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília. O árbitro Kelsey Raphael de Araújo Dias, de 34 anos, foi agredido por um jogador após aplicar um cartão amarelo, o que resultou em seu desmaio e posterior encaminhamento ao hospital.

Segundo Ramay Nunes de Sá, presidente da Bora Soluções Esportivas, empresa responsável pela organização do campeonato, o agressor foi identificado como Pedro Ivo. O jogador reagiu de forma violenta ao receber o cartão amarelo, desferindo um soco na cabeça de Kelsey Raphael, que caiu desmaiado no campo.

Após a agressão, Kelsey Raphael foi imediatamente atendido por bombeiros presentes no local e, em seguida, levado ao hospital. Inicialmente, havia a suspeita de traumatismo craniano, mas essa possibilidade foi descartada após uma ressonância magnética.

Testemunhas relataram que Pedro Ivo fugiu do local logo após o ocorrido. Durante o tumulto, um dos jogadores, que é bombeiro militar, tentou deter o agressor e chegou a dar voz de prisão. A organização do campeonato informou que o jogo estava sendo transmitido ao vivo pela internet, e as imagens poderão ser utilizadas nas investigações.

Fonte: Terra Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/10:02:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...