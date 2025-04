Área de Proteção Ambiental Jará, em Juruti, terá trilha ecológica e turismo de base comunitária

Área de Proteção Ambiental (APA) Jará terá trilha ecológica e turismo de base comunitária — Foto: Marcio Nagano

Um dos objetivos da iniciativa é gerar renda de forma sustentável para as comunidades relacionadas à unidade de conservação.

Os 5 mil hectares da Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, localizada em Juruti, no oeste do Pará, terão uma trilha ecológica e um projeto de turismo de base comunitária, ações que podem gerar renda de forma sustentável para as comunidades locais. Esses são apenas dois exemplos de iniciativas propostas pelo projeto “Promoção do uso público da APA Jará”, realizado pelo instituto de pesquisa Imazon em parceria com a Prefeitura Municipal de Juruti e com financiamento da Alcoa Foundation.

Com objetivo de garantir a conservação do território e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes, o projeto também prevê ações de educação ambiental com a população de Juruti e um curso de comunicação para jovens difundirem informações sobre a APA Jará nas redes sociais.

“Locais como esse são importantes ferramentas para a promoção da educação ambiental no município, principalmente por meio das escolas. Além disso, a APA Jará promove serviços ecossistêmicos como a captura de carbono da atmosfera, guarda grande biodiversidade de fauna e flora e ainda pode ser um espaço de recreação e lazer para a população jurutiense, promovendo saúde e bem-estar”, explicou o pesquisador do Imazon, Jeferson Figueira.

No último mês de março, representando o Programa de Áreas Protegidas do instituto, Jeferson e a pesquisadora Jarine Reis apresentaram o projeto durante a reunião do conselho gestor da unidade de conservação. Na ocasião, também foi estabelecido um cronograma das atividades que serão realizadas, que incluem a sensibilização das comunidades locais sobre o potencial do Turismo de Base Comunitária (TBC), a abertura da trilha ecológica, a capacitação para os condutores da trilha e o curso de comunicação.

A expectativa é que as ações realizadas colaborem para que a sociedade desenvolva uma forte relação com a unidade de conservação, se mobilizando na defesa da APA frente a crimes ambientais como o desmatamento e a degradação florestal.

“Buscamos não apenas abrir as portas da APA Jará para visitantes, mas também fortalecer o vínculo entre nossa população e a riqueza natural que nos cerca. Acreditamos que, ao promover o turismo sustentável, estamos criando oportunidades para que nossos habitantes compartilhem suas histórias, tradições e conhecimentos, ao mesmo tempo em que protegemos e valorizamos nosso patrimônio ambiental e geramos renda para a comunidade. É um passo significativo para unir conservação e desenvolvimento comunitário, trazendo benefícios reais para todos nós”, comentou a secretária de Meio Ambiente de Juruti, Nayme Couto.

Com o apoio da Alcoa Foundation iniciativas de conservação nos territórios de Juruti têm sido impulsionadas. Esses esforços iniciaram na criação da APA Jará, reforçando os compromissos com a agenda ESG, um dos pilares das operações da organização. A gerente sênior de performance social da Alcoa Juruti, Ana Karol Amorim, enxerga esse novo projeto de visitação de forma positiva, pois acredita que ele fortalece a conexão das novas gerações com as pautas ligadas ao meio ambiente.

“Precisamos refletir sobre como conservar uma floresta é essencial para o planeta. A APA Jará é um exemplo de compromisso, pois é um território protegido, com espécies de fauna e flora que podem ser estudadas. Aproximar a comunidade, especialmente os estudantes, é fundamental. O papel da Alcoa é fortalecer esse diálogo, seja por meio de programas de educação ambiental, que executa nos territórios, ou pelo empoderamento da comunidade com essa experiência de visitação”, afirmou.

Conhecendo a APA Jará

A APA Jará é uma unidade de conservação localizada no município de Juruti, no oeste do Pará, e abrange aproximadamente 5 mil hectares de floresta. Criada com o objetivo de garantir a conservação da biodiversidade local e promover o uso sustentável dos recursos naturais, ela desempenha um papel fundamental na proteção dos ecossistemas amazônicos e no fortalecimento das comunidades que dependem deles.

A criação da UC foi fruto de um processo colaborativo entre diferentes setores da sociedade, incluindo organizações da sociedade civil, órgãos públicos e empresas. Nesse processo, o Imazon contribuiu com estudos técnicos, análises socioambientais e orientações estratégicas.

Um dos principais marcos dessa iniciativa foi a elaboração do Plano de Manejo da APA Jará, em 2019, documento que estabelece as diretrizes para o uso sustentável da área e o cuidado dos seus recursos naturais. O Imazon atuou diretamente na construção desse plano, realizando levantamentos detalhados sobre a biodiversidade local, o uso do solo e as dinâmicas socioeconômicas da região. Essas informações foram fundamentais para definir as regras de uso da APA, garantindo a proteção ambiental sem comprometer os meios de subsistência das populações locais.

Além disso, o instituto também auxiliou no desenvolvimento de uma cartilha educativa para facilitar a disseminação das informações contidas no documento técnico. O objetivo foi ampliar o acesso dos moradores e demais atores locais ao conhecimento científico sobre o local, fortalecendo sua participação na gestão do território e promovendo a conscientização sobre a importância da sua conservação.

“Com a APA Jará, Juruti se destaca como um modelo de equilíbrio entre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O projeto reforça a importância de parcerias entre sociedade civil, setor privado e poder público na construção de soluções eficazes para a proteção da Amazônia”, observou Jarine.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2025/15:02:01

