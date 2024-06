Arquiteto é preso por estupro contra menina de 11 anos; homem se aproximou da vítima a caminho da escola

Arquiteto foi preso em Copacabana — Foto: Reprodução/TV Globo

A mãe da menina descobriu o assédio quando olhou as mensagens no celular da filha.

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, prenderam nesta segunda-feira (3), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, um arquiteto por estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, o laudo da perícia comprovou o crime. Os investigadores afirmam que Paulo Sérgio de Oliveira Araújo, de 55 anos, abusou uma menina de 11 anos no mês passado depois de manter contato com ela por mensagens pelo celular ao longo do mês de abril.

De acordo com a Deam, ele se aproximou da criança quando ela ia para a escola e conquistou sua confiança oferecendo doces e bijuterias, além de transferir dinheiro via Pix para a conta da menor.

A mãe da menina descobriu o assédio quando olhou as mensagens no celular da filha. Então, ela procurou a polícia para fazer a denúncia.

