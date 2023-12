Polícia já sabe a motivação da chacina que matou os 4 jovens

Cúpula da Segurança Pública do estado do Pará está em Marabá para acompanhar as investigações que resultaram na execução de quatro jovens na noite desta quarta-feira (20).

Todas as forças de segurança integradas estão trabalhando desde o final da noite desta quarta-feira (20) e durante toda a madrugada a fim de esclarecer a morte de quatro jovens que foram executados em Marabá no sudeste paraense. O crime aconteceu por volta das 21h30 quando quatro jovens que estavam sentados em frente a uma residência foram assassinados com tiros na cabeça de forma covarde.

Uma diligência da alta cúpula da segurança do estado do Pará veio a Marabá no final da manhã desta quinta-feira (21) a fim de acompanhar as investigações. A comitiva contou com o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, juntamente com o Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Dilson Júnior e o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende.

A novidade do caso é que a polícia já identificou o veículo utilizado na chacina, segundo o Secretário Ualame Machado. “As forças de segurança locais já haviam trabalhado durante toda a madrugada e a manhã (de quinta) para que pudéssemos identificar os envolvidos, identificar o veículo utilizado para esclarecer o mais rápido possível esse crime”, enfatizou.

O que a polícia já sabe é que o crime envolve brigas entre facções criminosas rivais e que esse fato é resultante de um outro crime que aconteceu há duas semanas quando um grupo tentou eliminar um rival não conseguindo. “E esse rival possivelmente fez o revide agora, ceifando a vida de quatro pessoas”, revelou o secretário.

A polícia civil também já tem a informação de que as vítimas teriam envolvimento com organizações criminosas, sendo que uma das vítimas já tinha diversas passagens pela polícia.

“Independente de quem são as vítimas e quem são os autores nós vamos responsabilizar e elucidar o crime em sua totalidade, independente de passagens que tenham pela polícia, ou não, o objetivo nosso é que a população de Marabá e essa região do Pará possa estar confiante de que tudo será esclarecido, e que fatos dessa natureza não são mais admitidos em nosso estado”, salientou Ualame Machado.

A Segup disponibilizou todo o aparato de segurança para Marabá, com helicóptero do Graesp “Para que a população tenha certeza de que o crime no Pará não compensa, não prospera e será devidamente punido quando ele ocorrer”, declarou. (Com apoio de James Oliveira, da RBATV)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2023/18:09:59

