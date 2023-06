Artista é investigada por usar crânio humano para fazer bonecas infantis

Atriz Karina Maclean, se condenada, pode pegar até 15 anos de prisão (Foto: Reprodução / Twitter)

Polícia investiga a norte-americana por comprar crânio humano para fabricar bonecas infantis vendidas nas redes sociais

A polícia norte-americana divulgou que investiga uma artista suspeita de comprar crânio humano para a fabricação de bonecas infantis e, em seguida, vendê-las nas redes sociais.

Segundo as autoridades locais, Katrina Maclean, de Salem, Massachusetts, teria comprado restos humanos roubados do ex-gerente do necrotério da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, Cedric Lodge.

A promotoria de Justiça informou que Katrina Maclean é dona de uma loja chamada Kat’s Creepy Creations, que comercializa bonecas infantis em aspecto gótico. Segunda ela, “as obras chocam a mente” e “abalam a alma”.

Em outubro de 2020, a arista teria comprado rostos dissecados por US$ 600 (cerca de R$ 2.890 na cotação atual) que ela pretendia curtir em couro.

“Alguns crimes desafiam nossa compreensão”, disse o promotor Gerard M. Karam em um comunicado. “O roubo e o tráfico de restos humanos atingem a própria essência do que nos torna humanos”.

As autoridades locais acreditam que o esquema, que durou cerca de cinco anos, entre 2018 e 2022, faça parte do maior rede de tráfico de restos mortais de seres humanos.

Se condenados, cada um dos acusados pode pegar até 15 anos de prisão.

