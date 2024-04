PF realiza prisão de brasileiros expulsos do Paraguai

(Foto:Divulgação) – No total, 25 brasileiros foram presos pela PF, sendo que 16 deles foram entregues na Ponte Nacional da Amizade em Foz do Iguaçu/PR e outros nove em Ponta Porã/MS.

Nesta quinta-feira, 4/4, a Polícia Federal realizou uma operação para receber brasileiros presos no Paraguai que foram expulsos do país.

Há cerca de um ano, a PF iniciou a interlocução com as autoridades paraguaias para identificar os presos brasileiros no país, enviando uma equipe de policiais federais para realizar a correta identificação dos detidos.

No total, 25 brasileiros foram expulsos e entregues à PF, sendo que 16 deles foram entregues na Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu/PR e os outros nove em Ponta Porã/MS, ambos na fronteira com o Paraguai.

Eles encontravam-se detidos no sistema carcerário paraguaio e possuíam ordens de prisão no Brasil, expedidas por comarcas de todo o país, por crimes como homicídio, tráfico de drogas, entre outros.

Com reforço no aparato policial e a presença de equipes especializadas em operações táticas, a transferência de presos foi conduzida com êxito.

Além da Polícia Federal participaram da operação de segurança as forças de Segurança Pública do Paraguai, a Agepen/MS e a PRF.

Os presos foram encaminhados para a execução dos trâmites migratórios, comunicação dos cumprimentos de mandado de prisão nas respectivas comarcas e realização dos exames de corpo e delito. Após os procedimentos legais, os presos serão entregues a diversas unidades prisionais para início imediato do cumprimento de pena.

Fonte: Ascom PF

