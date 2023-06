No leilão de Neymar, médicos pagam mais de R$ 700 mil para passar o dia com Virginia Fonseca

Virginia Fonseca no leilão de Neymar (FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM)

O prêmio comprado pelos cirurgiões plásticos contém uma viagem com a influenciadora e sua sogra, Poliana Rocha

Uma viagem para o Rio de Janeiro com a influenciadora Virginia Fonseca e sua sogra, Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, foi leiloada durante o evento beneficente organizado por Neymar, na noite desta quinta-feira (22), para o instituto do jogador. O valor arrecadado foi de R$ 735 mil, e quem arrematou o prêmio foram três médicos cirurgiões plásticos: doutor Wilian Pires, doutor Thiago Paoliello e doutor Guilherme Scheibel.

Além da viagem, que será feita em um jato particular, o prêmio inclui uma postagem nas redes sociais das influenciadoras, que acumulam mais de 50 milhões de seguidores no Instagram.

Virginia e Poliana foram apresentadoras do evento e anunciaram os lotes 13º, 14º, 15º e 16º. O último foi a experiência com elas — que, até aquele momento, tinha sido o lance mais alto do leilão, mas logo depois foi ultrapassado por outro prêmio.

Em cima do palco, Virginia sugeriu mudar o prêmio caso os arrematadores quisessem: em vez de viajar e almoçar no Rio de Janeiro com ela e a sogra, Poliana, eles poderiam escolher ir a Goiânia, onde elas moram, e passar a experiência por lá, com a família delas.

Os médicos, que pagaram mais de R$ 700 mil para a experiência com Virginia e Poliana, são conhecidos no mundo das celebridades. Os três têm um grande número de seguidores nas redes sociais, incluindo famosos.

