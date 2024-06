Artistas comemoram descriminalização da maconha no Brasil

Whindersson Nunes comemorou de maneira irônica |Foto: Reprodução X

Eles usaram suas redes sociais, alguns com doses de humor, como Whindersson Nunes e Thiago Ventura.

Após votação, nesta terça-feira (25), em que o Superior Tribunal Federal (STF) formou maioria pela descriminalização do porte de maconha para consumo, famosos usaram suas redes sociais para comemorar a decisão.

De maneira bem engraçada e irônica, o humorista Whindersson Nunes usou a conta no X, antigo Twitter, dizendo que as pessoas podem continuar o chamando de maconheiro.

Só quero dizer a quem me chamou de maconheiro que pode continuar chamando kkkkkk mil felicidades ai — Whindersson (@whindersson) June 25, 2024

Já o rapper Marcelo D2, que desde 1997 defende a descriminalização da maconha junto da banda Planet Hemp, que inclusive, foram presos em novembro de 1997 durante um show justamente por esta causa, também se manifestou. D2 postou um trecho do clipe da música “Queimando tudo”, e escreveu que “fumar um baseado não é mais crime”.

25 de Junho de 2024: "a maconha foi descriminalizada no Brasil. fumar um baseado não é mais crime" eu em 1997: pic.twitter.com/q5VWSfnhfZ — Marcelo D2 (@Marcelodedois) June 25, 2024

Já o humorista Thiago Ventura postou no Instagram ele com um cigarro de maconha e rindo, com uma foto da notícia que o STF descriminalizou o porte para uso.

Mas, houve quem comemorou a decisão do STF de maneira consciente, como a atriz Elisa Lucinda, que lembrou da “juventude negra, que é a maior vítima da criminalização”, compartilhou ela em sua rede social.

Nesta quarta-feira (26), o resultado oficial do julgamento será proclamado e a quantia que diferencia porte de tráfico será definida.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2024/07:51:23

