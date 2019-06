Árvore cai e mata serrador em área de floresta fechada de fazenda no interior de Novo Progresso

Uma árvore caiu em cima do cortador de madeira “ELIAS DE OLIVEIRA GOMES”, de 39 anos, quando ele serrava a árvore em floresta de uma fazenda localizada no município de Novo Progresso.

De acordo com Boletim de Ocorrência na Polícia Civil , o homem estava trabalhando como explanador de madeira ao serrar uma arvore e ao tentar correr veio a tropeçar e com isso a arvore atingiu a vitima que morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 15h00nb da tarde desta sexta-feira (14) na Fazenda Lagoa Azul distante 85 km na vicinal celeste.

“Elias de Oliveira Gomes” , trabalhava com corte e explanação de arvores – ele é morador da cidade de Peixoto de Azevedo no estado do Mato Grosso estava na região a serviços.

“Não temos informações sobre o velório e sepultamento”.

