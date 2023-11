AVANÇA TAPAJÓS REALIZA UMA SÉRIE DE AGENDAS NO ESTADO DE SÃO PAULO COM FOCO NA IMPLANTAÇÃO DO POLO JOALHEIRO

O SEBRAE em parceria com o CONSÓRCIO TAPAJÓS está realizando o Programa Territórios Empreendedores na região do Tapajós, essa iniciativa assegura o prosseguimento do programa LIDER que teve início em 2018 e viabilizou a construção de uma agenda de desenvolvimento para a região. Hoje, em 2023, é possível constatar avanços em vários municípios que utilizaram esse documento incorporando a seus planos de trabalho, aplicando essas diretrizes para assegurar o desenvolvimento e consequentemente o fortalecimento dos municípios em diversas áreas.

Nesse momento, a agenda de Desenvolvimento Avança Tapajós passa por uma adequação que está sendo realizada com a participação dos três setores, dos sete municípios, utilizando uma metodologia altamente eficaz que é desenvolvida e aplicada pelo SEBRAE, visando a eficácia na aplicação de diversas ferramentas e consequentemente na formação de novos líderes para a região do Tapajós. Outro ponto de extrema importância para potencializar os trabalhos está no facilitador que é referência a nível de Brasil, Professor, Consultor na área de Gestão de Políticas Públicas e Desenvolvimento Local e Regional Arnaldo Júnior Farias Doso, ex-Prefeito do Município de Cabaceiras-PB (1997/2004).

Dentro desse conjunto de ações que está acontecendo, uma pauta tem ganhado visibilidade e urgência em decorrência da atual situação que a região atravessa no que tange o extrativismo mineral, diante a essa realidade o Programa Avança Tapajós através de seus líderes, estão buscando subsídios para implantar o Polo Joalheiro na região do Tapajós, tendo como sede a cidade de Itaituba para possibilitar a verticalização do ouro, de maneira que atenda a legislação vigente e possa gerar divisas para toda região e formar uma nova gama de profissionais que atendam as necessidades do setor, proporcionando mais empregos e oportunidades. Esse projeto está na fase embrionária, porém, os primeiros passos já foram dados através de um grupo técnico, formado de acordo com os padrões do Programa Territórios Empreendedores, que receberam a missão de cumprir uma extensa agenda no estado de São Paulo, nos dias 06 a 11 de novembro de 2023, com a finalidade de visitar diversos polos joalheiros que são referências no país, participar de reuniões com institutos e empresas conceituadas na área que possibilite a compreensão técnica, comercial e política do setor, conhecendo a fundo os desafios e benefícios que esse nicho de mercado proporciona e a partir desse conjunto de informações planejar os próximos passos, uma vez que a base está consolidada a partir desse trabalho;

um exemplo do sucesso das diversas conquistas na execução da agenda em são Paulo foi a assinatura do termo de cooperação que o Avança Tapajós conseguiu com o IBGM que é responsável por analisar as necessidades técnicas do setor e identificar e ofertar os instrumentos e as documentações que colaboram para o cumprimento profissional da agenda das empresas e a melhoria dos padrões de qualidades e produtividade do setor.

Os líderes que foram selecionados pelo SEBRAE regional do Tapajós para esse trabalho de vital importância na construção de um projeto viável para a região são: os Vereadores de Itaituba THIAGO MACIEL, RANGEL MORAES, Presidente da COOPERTRANS Pedro Mello Junior, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Mineral do Tapajós Lucas Pavarina, Presidente da Câmara de Vereadores de Novo Progresso DIRCK ROBERTO, Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Novo Progresso JULIANO SIMIONATO, Assessor de Comunicação da CNP WESLEY SAMUEL, Gerente Regional Tapajós – Sebrae/PA JOSÉ LIRA e a Advogada Amanda Atena representando o Governo do Estado do PARÁ.

No dia 10 de novembro incorporou a delegação do Avança Tapajós em São Paulo capital, o Prefeito de Novo Progresso Gelson Dill e o Secretário Executivo do Consórcio Tapajós NERI PRAZERES que ampliaram os trabalhos inserindo na agenda uma reunião com a seguinte pauta: os estudos para a viabilização da FERROGRÃO com a participação do grupo EDLP – Estação da Luz Participações Ltda, reunião que foi presidida pelo Sr. Guilherme Quintela e sua equipe.

Fonte:PROGRESSO EM FOCO – Fotos Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2023/16:36:40

