Árvore de Natal flutuante cai sobre trabalhadores, uma pessoa morreu e vários ficaram feridos em Maricá | RJ; VÍDEO

Homens trabalhavam na na estrutura da árvore quando a queda aconteceu — Foto: Adriano Marçal/Arquivo pessoal

Tradicional atração natalina, com 56 metros de altura, seria inaugurada nesta quarta-feira (18).

Uma árvore de natal flutuante, de 56 metros de altura, desabou sobre trabalhadores durante uma forte tempestade na tarde desta segunda-feira (16) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Vinícius dos Santos Abreu, de 21 anos, morreu e outros dois ficaram feridos. Um vídeo mostra o momento da queda na Lagoa de Araçatiba. Veja vídeo no fim da matéria.

As três pessoas atingidas desciam da estrutura depois de um alerta da Defesa Civil sobre a mudança no tempo. Mas elas não conseguiram sair a tempo. Outras, como mostra a imagem, aparecem na base da árvore e nadam para se salvar. Não há desaparecidos, segundo a Prefeitura.

O homem que morreu chegou a ser levado para o Hospital Conde Modesto Leal, mas já estava morto quando deu entrada na unidade. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Segundo a Prefeitura, eles estão fora de perigo e um deles já recebeu alta.

As vítimas, segundo a Prefeitura, foram socorridas, de forma imediata, por equipes do Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Prefeitura disse que “assim que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva, às 15h45, a empresa contratada para a montagem da árvore iniciou a retirada dos funcionários”.

Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos”.

Ainda em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido e disse que está apurando as causas do acidente e prestando assistência às vítimas e familiares.

A árvore é uma das principais atrações turísticas do natal na cidade e seria inaugurada nesta quarta-feira (18).

O espaço contaria ainda com um deck e acessibilidade para as pessoas tirarem fotos bem próximas da árvore. No local também estava programado, para quinta-feira (19), o espetáculo das Águas Dançantes.

Árvore de Natal flutuante cai sobre trabalhadores, uma pessoa morreu e vários ficaram feridos em Maricá | RJ; VÍDEO Leia mais: https://t.co/NPbh53coI8 Fonte: G1 pic.twitter.com/BLw3MjWrzT — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 17, 2024

Fonte: Por Ariane Marques, Bianca Chaboudet, g1 — Maricá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/08:25:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...