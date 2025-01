A emocionante trajetória de Liz, bebê que nasceu com 440 gramas, superando 220 dias na UTI neonatal

(Foto: Reproduçã0) – Aos 40 anos e com uma gestação de risco, a mãe Karine Rodrigues da Silva viu sua filha vencer desafios imensos, passando por infecções e paradas cardiorrespiratórias, até conquistar sua alta após meses de internação.

O Fantático deste domingo (12) contou a história emocionante da Liz, uma pequena guerreira que venceu 220 dias de altos e baixos na UTI neonatal.

Sua jornada de força e esperança se tornou um exemplo de superação, tocando a todos que estiveram ao seu redor, de familiares a médicos e enfermeiros em um hospital da Grande São Paulo.

Nascida prematura, com apenas 440 gramas, ela enfrentou desafios imensos, sendo dependente de equipamentos médicos para respirar e se alimentar. Sua mãe, Karine Rodrigues da Silva, professora em São Bernardo do Campo (SP), não imaginava que a gestação de risco resultaria em um parto prematuro.

Karine era uma mãe com 40 anos e tinha tido três AVCs antes da gravidez, segundo Elidi Ayache Scordamaglio, médica neonatologista.

“Ela tinha uma hipertensão de difícil controle e a bebê estava com uma restrição de crescimento”, completou.

Liz nasceu antes de Karine completar sete meses de gestação. “Ela nasceu com 440 gramas. A primeira vez que eu vi a Liz eu entrei em desespero”, relembra a mãe.

Nos primeiros dias de vida, Liz contava com respiração auxiliada por aparelhos e alimentação limitada a doses mínimas de leite, administradas a cada seis horas, e por seringa.

Ainda assim, a pequena guerreira demonstrou sua força de vontade para viver. De acordo com a médica Elidi Ayache, as chances de sobrevivência de Liz eram muito baixas. “Pelas estatísticas, ela tinha 50% de chances de vida”, disse.

No entanto, Liz continuava a evoluir bem. Ganhou 1 kg, depois 2 kg, e, à medida que ganhava peso, foi precisando cada vez menos do aparelho de oxigênio.

“Ela conseguiu ficar a manhã toda sem oxigênio e tivemos a ideia de fazer uma surpresa. Então fizemos os cartazes. Todo mundo se mobilizou aqui pelo corredor com as frases motivacionais”, conta a médica.

Karine passou por essas placas até chegar à sala onde estava Liz. “Lá estava a Liz, respirando sem oxigênio e mamando com muita fome. Minha reação foi única”.

A alegria, porém, durou pouco. A mãe lembra com emoção o Natal que passou longe de sua filha. “Eu fiz uma árvore de Natal linda, cheia de bolinhas com a fotinho dela, mas esperava que ela estivesse em casa. Quando ela teve uma infecção, eu fiquei inconsolável”, diz Karine.

Segundo a médica, a bebê estava praticamente já em programação de alta. “Esse foi um momento muito difícil. Ela teve a terceira parada cardiorrespiratória”, contou ao Fantástico.

Só que, nesta semana, todo mundo se juntou para uma boa notícia para Karine. Liz recebeu alta depois de 220 dias de internação. “Eu sonhei com esse momento”, disse a mãe. “Todo mundo subiu no horário que estava combinado e fizeram um corredor lindo, com as bexigas, músicas”, completou a médica.

Liz agora se alimenta com uma mamadeira de verdade, de 50 ml, de três em três horas. Ainda assim, a pequena ainda precisa tomar vários remédios e fazer acompanhamento médico.

“Só o tempo vai dizer a evolução dela. Mas ela vai ter acompanhamento rigoroso de uma equipe multidisciplinar”, disse Elidi Ayache. Neurologicamente, ela tá muito bem. Ela é muito esperta”.

Fonte: Fantástico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/15:46:29

