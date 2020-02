Assaltante rouba farmácia em Novo Progresso

Assaltante invade farmácia, ameaça funcionário e rouba dinheiro do estabelecimento em Novo Progresso.(Foto:Divulgação)

O estabelecimento conta com sistema de monitoramento e câmeras de segurança.

Crime foi registrado na noite desta sexta-feira (14), em Novo |Progresso, um comparsa aguardava ao lado de fora com uma motocicleta.

Uma farmácia (Desconto Fácil) situada na avenida Dr. Isaias Antunes , em Novo Progresso , foi alvo de roubo na noite desta sexta-feira (14). A quantia em dinheiro levada pelo assaltante não foi divulgada.

De acordo com a informação, o criminoso fez menção de estar armado, ameaçou o funcionário e, então, levou o dinheiro.

O caso foi registrado e um Boletim de Ocorrência foi elaborado.

Segundo funcionário da farmácia que não quis ser identificado, o assaltante que deu cobertura em uma motocicleta foi preso pela policia Militar na tarde deste sábado (15), a motocicleta era roubada.

A polícia faz buscas para prender o assaltante.

Caso alguém identificar o autor do crime (conhecer), souber do paradeiro favor avisar a policia.

