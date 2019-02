Assaltantes arrombam caixa eletrônico dentro de campus da Uepa

Criminosos entraram na universidade pela escola estadual que fica ao lado. Eles arrombaram um caixa eletrônico do Banco do Brasil que ficava na instituição.

Assaltantes invadiram o campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Telégrafo, em Belém, na madrugada desta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, eles renderam um vigilante da Escola Técnica Estadual Magalhães Barata, que fica ao lado do campus para poder acessar a universidade. Os criminosos arrombaram um caixa eletrônico do Banco do Brasil que ficava na instituição.

Uma equipe da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos da Polícia Civil apura os fatos. Os bandidos usaram um maçarico para cortar um caixa eletrônico. A ação criminosa iniciou por volta de 1h30 e terminou por volta de 4h30.

Ainda não se sabe quantos homens participaram do crime. Após a ação, os bandidos levara valores em dinheiro, mas a Polícia ainda não sabe a quantia.

O vigilante foi deixado trancado, mas não foi agredido. Ele prestou depoimento a Polícia na manhã desta sexta. O delegado Tiago Belieny, responsável pelo caso, está em diligência para apurar mais informações.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...