Polícia Federal apreende explosivos que seriam usados em garimpo no Pará

A Polícia Federal de Marabá, após denúncia do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), prendeu dois homens por mineração ilegal e utilização de produtos controlados de forma ilegal. Com eles, as autoridades apreenderam explosivos, em uma ação que contou ainda com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e a Polícia Militar do Pará (PMPA)

Segundo a PF, na última quinta-feira, 05, foi constatada atividade de mineração ilegal, possivelmente extração irregular de cobre no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, unidade de conservação de proteção integral, no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. Além da presença de mineração em várias minas, havia a existência de explosivos no local, estando alguns prontos para uso.

Os dois indivíduos flagrados na extração de minério, bem como o material de elevado risco apreendido foram encaminhados a Polícia Federal devido a sensibilidade do material e a atribuição do assunto, sendo lavrados os procedimentos cabíveis. Após a formalização dos devidos procedimentos, o motorista foi conduzido ao presídio, local em que permanecerá à disposição da justiça.

Caso confirmada a hipótese criminal, os presos responderão pelos crimes de extração ilegal de minério (Lei de Crimes Ambientais), explorar matéria prima pertencente à União (Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica) e portar material explosivo (estatuto do Desarmamento). Ainda segundo a PF de Marabá, as investigações seguem em andamento.

