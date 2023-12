Astronauta avista destruição de nave espacial russa: “Fogos de artifício”

Jasmin Moghbeli conseguiu captar fotografias do acontecimento.

Este slideshow necessita de JavaScript.

s astronautas da Estação Espacial Internacional assistiram na primeira fila à reentrada (explosiva) da nave Progress MS-23 da rússia.

A aeronave ficou destruída ao voltar a entrar na atmosfera da Terra, com as fotografias do momento sendo compartilhadas por uma dos astronautas a bordo, Jasmin Moghbeli.

“Quatro horas depois de ter desacoplado, consegui avistar [o Progress] ardendo na atmosfera e até captar algumas fotografias. Aconteceu mais rapidamente do que estava à espera e foi visível por apenas dois a três minutos. Pareciam fogos de artifício, especialmente quando se partiu em pedaços”, contou Moghbeli na rede social X.

Felizmente, este acontecimento foi devidamente planejado. Ao contrário da Crew Dragon da SpaceX, a nave Progress não é reutilizável e, sendo assim, deve ser devidamente destruída – com este modo sendo a forma mais eficiente de o fazer.

