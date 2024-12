Astronautas na EEI terão viagem de volta adiada para março de 2025

Foto: NASA | Suni Williams e Butch Wilmore terão que ficar ainda mais tempo a bordo da Estação Espacial Internacional do que estava previsto.

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore, que inicialmente planejavam retornar à Terra em fevereiro de 2025, terão que prolongar sua estadia na Estação Espacial Internacional (EEI). De acordo com os novos ajustes no cronograma, a missão de retorno foi remarcada para o final de março de 2025, ou até mais tarde, devido a questões operacionais envolvendo a cápsula Crew Dragon.

Os dois astronautas estavam originalmente designados para retornar à Terra a bordo da missão Crew-10. No entanto, o tempo adicional necessário para o retorno foi determinado em função dos cuidados extras exigidos pelo processo de preparação e operação da cápsula Crew Dragon, que demanda uma atenção meticulosa aos detalhes.

Vale lembrar que a missão de Williams e Wilmore teve início em 5 de junho de 2024. O que inicialmente parecia ser uma simples missão de teste a bordo da cápsula Starliner da Boeing, acabou sendo reconfigurada devido a problemas técnicos que surgiram com a cápsula, resultando em mudanças significativas nos planos de viagem. A missão que começou como um projeto experimental agora exige mais tempo e precisão para garantir a segurança do retorno dos astronautas à Terra.

