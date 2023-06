Ataque de onça deixa dois irmãos feridos na zona rural de Uruará

Vítimas estavam no pasto tocando o gado quando foram surpreendidos pelo animal. (Fotos: Reprodução)

Dois jovens moradores da zona rural do município de Uruará (PA) foram vítimas de um ataque de onça pintada. Segundo apurou a nossa reportagem, o felino tentou contra a vida dos irmão de 17 anos e 20 anos quando eles estavam no pasto olhando o gado numa propriedade rural do travessão km 185 sul, em Transiriri. O caso teria ocorrido por volta das 16h de quarta-feira (21).

Segundo informações, primeiro a onça teria atacado o adolescente, então o irmão mais velho ao defende-lo também ficou ferido ao ser mordido pelo animal.

Ainda segundo apurou a reportagem, o pai dos irmãos ao ouvir os gritos deles correu para socorre-los e afugentou a onça batendo nela com um pedaço de madeira.

Um agente comunitário que trabalha atendendo as famílias da comunidade local atendeu as vítimas, levando os mesmos para passarem por atendimento médico no Hospital municipal de Uruará (HMU).

Os jovens já estão em domicílio tomando medicação e passam bem.

