No Pará, mulher é assassinada com tiro na cabeça; Ex-marido é o principal suspeito

Francinaldo Cosmo dos Santos, o principal suspeito de ter cometido o crime, permanece foragido (Foto:Reprodução)

Corpo de Nayara do Carmo foi encontrado na avenida Transcarajás. Francinaldo Cosmo dos Santos segue sendo procurado pela polícia

O corpo de uma mulher foi encontrado, na noite deste domingo (28), em uma das galerias da avenida Transcarajás, no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Nayara do Carmo, foi assassinada com um tiro na cabeça. O principal suspeito pelo crime é o ex-marido dela, Francinaldo Cosmo dos Santos, que está foragido.

A polícia informou que, por volta das 17h30, Francinaldo e Nayara estavam dentro de um carro, quando foi iniciada uma discussão. O homem, então, teria sacado um revólver e atingido a vítima com um tiro fatal na cabeça. Ela morreu na hora, sem chance de socorro.Em seguida, o assassino teria jogado o corpo da vítima para fora do veículo e fugido.

Testemunhas informaram à polícia que Francinaldo era agressivo e não aceitava o fim do relacionamento com Nayara. Ele segue sendo procurado pelas autoridades.Quaisquer informações que possam ajudar na localização de Francinaldo Cosmo dos Santos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

