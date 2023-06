Homem morre após ser agredido com socos e chute, em Itaituba (PA)

Foto 1: Reprodução/Foto 2: Rubson Vieira-PortalGiro

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (23); suspeito foi preso e na delegacia afirmou que a vítima vinha lhe ameaçando há vários dias

Na noite da última sexta-feira (23), uma discussão na 22ª rua próximo à Praça do Cidadão, em Itaituba, sudoeste do Pará, resultou na morte de um homem, identificado apenas pelo apelido de “Baixinho”. Segundo testemunhas, o suspeito, conhecido como “Negão”, desferiu socos e chute na vítima durante a acalorada discussão, levando-o a cair no chão, e vim a óbito no local.

Os relatos obtidos no local indicam que os dois envolvidos na briga chegaram a um bar já alcoolizados e discutindo. A conversa se estendeu por cerca de meia hora, causando incômodo ao proprietário do estabelecimento, que solicitou que eles se retirassem do local devido à perturbação. Momentos depois, o dono do bar saiu para atender a um cliente e, ao ouvir um estrondo, retornou e encontrou a vítima caída no chão, enquanto o suspeito saia andando.

De acordo com o suspeito, a vítima havia o ameaçado repetidamente nos últimos dias. Na noite do incidente, a vítima teria voltado a ameaçá-lo, agarrando-o pela camisa. Nesse momento, o suspeito teria reagido desferindo um soco que culminou na queda e posterior morte da vítima. Após a agressão, o suspeito afirma que deixou o local com a intenção de se dirigir à delegacia, mas sem saber que a vítima havia falecido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, mas, ao chegar ao local, constatou-se que ela já estava sem sinais vitais. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo, dando início ao procedimento de autópsia e apuração das causas do óbito. Tanto a Polícia Civil (PC) quanto a Polícia Militar (PM) estiveram presentes no local, realizando os procedimentos cabíveis.

O suspeito foi localizado e detido pela polícia na 22ª rua com a travessa 15 de Agosto. Ele foi conduzido à 19ª Seccional de Polícia Civil. A guarnição da PM, responsável pela prisão do suspeito, informou que o homem já havia sido apresentado à delegacia há cerca de 13 dias, devido a atos de desordem no mesmo local onde o crime ocorreu.

