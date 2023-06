No Regional de Santarém, paciente doa cabelo para mulheres em tratamento de câncer

Dona Terezinha Mota pediu um corte de cabelo para doar à Casa Rosa – (Foto-Instituto Mais Saúde)

Paciente internada na unidade optou por gesto solidário cortar as madeixas para entregar à Casa Rosa

“Eu tinha muito cabelo. Não conseguia fechar na mão. Mas com a química, ele foi caindo. Então, como vou passar por uma cirurgia, decidi cortar esse e esperar pelo novo que Deus vai me dar”.

O relato é de Terezinha Ferreira Mota, de 53 anos. Ela sempre gostou muito dos cabelos longos, mas nesta semana, deixou de lado o gosto pessoal de lado para ajudar as pessoas. A paciente está internada na clínica cirúrgica do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, e vai passar por um procedimento em que precisa cortar uma parte do cabelo.

Devido a esse motivo, resolveu diminuir as madeixas logo e fazer uma boa ação. O cabelo cortado será doado à Associação Amigos do Peito Casa Rosa, instituição que acolhe e dá apoio gratuito a mulheres em tratamento de câncer em Santarém.

“Além de cortar, resolvi fazer a doação para ajudar quem está precisando. O cabelo vai para a Casa Rosa, para que façam uma peruca bonita com ele. Foi a melhor forma que eu encontrei de fazer algo bom. E o cabelo curtinho também ficou bonito, estou até pensando em casar de novo (risos)”, brincou a paciente.

Sabendo da vontade da paciente, o HRBA, que pertence ao Governo do Pará e é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, organizou toda a logística para que ela pudesse cortar o cabelo dentro do hospital.

O setor de humanização da unidade convidou o cabeleireiro Alinelsom Pereira, que atua na área da beleza há 14 anos. Quando ele soube para que seria o corte, o voluntário não pensou duas vezes. “Logo que me ligaram, eu disse que viria com certeza. Muitas pessoas deveriam fazer o que ela fez. Um palmo de cabelo basta para ajudar e fazer outras pessoas felizes. Ela disse que era muito apegada aos cabelos, mas eles vão crescer de novo. E com essa ação, ela vai fazer a felicidade de outras mulheres”, comentou.

O supervisor de humanização do Regional do Baixo Amazonas, Douglas Caldeira, ressaltou o quanto uma iniciativa como essa é importante, não só para quem vai receber a doação, mas para a própria paciente em tratamento e reforçou o apoio do HRBA em ações de ajuda ao próximo.

“É gratificante ver pacientes como a Terezinha fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Ações como essa reforçam a importância de cultivar um ambiente acolhedor e compassivo em nossas instalações, onde o cuidado vai além dos aspectos médicos e engloba o apoio emocional e social. Então aplaudimos a iniciativa dessa paciente exemplar e encorajamos a todos a seguirem seu exemplo. A humanização não se limita aos profissionais de saúde, mas se estende a todos os indivíduos, cada um com sua capacidade única de tornar o mundo um lugar melhor.”

Sobre a Casa Rosa – A Casa Rosa realiza há seis anos um trabalho essencial de apoio às mulheres de diversos municípios da região oeste do Pará. A Casa se mantém com a ajuda de voluntários, empresas, escolas e associações.

Além de oferecer abrigo, a Casa Rosa oferece atenção e cuidado que contribuem para a recuperação das mulheres que passam pelo tratamento do câncer, cuidando da autoestima e do bem-estar das pacientes.

Sobre o HRBA – O Regional de Santarém é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte:/Texto: Ascom Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA)

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/06:25:27

