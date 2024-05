Ataque em garimpo do Mato Grosso deixa 2 mortos e 4 feridos

(Foto: Reprodução)- Dois garimpeiros foram assassinados e outros quatro ficaram gravemente feridos em uma tentativa de chacina na madrugada deste domingo (26) próximo a um garimpo na Terra Indígena Sararé, entre os municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda.

De acordo com informações do site MT 24 Horas, os executores chegaram em caminhonetes no momento em que os trabalhadores estavam dormindo, abriram fogo e fugiram logo em seguida.

Pelo menos dois homens morreram no local, conforme mostra um vídeo gravado no garimpo e compartilhado em grupos de WhatsApp. As informações, ainda preliminares, apontam que outros quatro ficaram feridos gravemente e foram levados a unidades hospitalares da região. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Informações locais dão conta de que a Polícia Rodovias Federal (PRF) mobilizou equipes para bloquear trechos da BR-174, na região de Pontes e Lacerda, na tentativa de não deixar que os assassinos escapem.

Equipes da Polícia Militar e Civil também estiveram no local para dar início às investigações. Os corpos foram recolhidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

MORTES NO GARIMPO SARARÉ – A TI Sararé já foi alvo de diversas operações da Polícia Federal nos últimos anos para coibir a prática de crimes ambientais no garimpo clandestino instalado no local. Além da Polícia Federal, as operações já realizadas também contaram com a participação de servidores do Instituo Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

No entanto, logo após as operações, os garimpeiros retornam ao local para continuar a saga da procura por ouro. Crimes no local, inclusive, homicídios e tentativas, são registrados com frequência. Em dezembro de 2021 dois homens foram assassinados no local, num intervalo de menos de 24 horas.

Depois, em junho de 2023, dois homens foram mortos no local, sendo que um deles foi decapitado.

Em março deste ano, o operador de máquinas, Leandro Nonato Santos, de 37 anos, também foi morto a tiros no Garimpo Sararé, em Pontes e Lacerda.

Fonte: FOLHA MAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2024/08:10:23

