Seis menores são apreendidos suspeitos de render vigia e roubar escola em Novo Progresso;Vídeo

O crime foi planejado um dias antes pela rede social. (Foto/Reprodução)

Investigação da Polícia Civil e Militar apreendem seis adolescentes que renderam vigia e roubaram escola em Novo Progresso-PA.

Em menos de seis horas, através de informações privilegiadas, a Polícia Militar localizou os adolescentes e os encaminhou para delegacia.

Entenda o Caso – O Delegado Rodolfo Mussi responsável pelo caso instaurou inquérito e manteve a apreensão dos menores que conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial (BOP) nº 00104/2024.100935-1, relatado pela Secretária Municipal de Educação, Ires Melman, no dia 26 de maio de 2024, por volta das 1h40min da manhã, os adolescentes supracitados, agindo em identidade de propósitos e unidade desígnios, subtraíram, mediante emprego de grave ameaça contra o vigia Francisco, objetos pertencentes à unidade escolar e do próprio vigia, consistentes em um molho de chaves, um carregador de celular e partes integrantes da motocicleta de Francisco (chave e cachimbo da vela).

Na ocasião, aproveitando-se de um momento de distração dos infratores, o vigia conseguiu pedir socorro à Polícia Militar por meio de seu aparelho telefone celular, mas, ao chegarem no local, os alunos já tinham se evadido do local.

Contudo, o crime cometido tinha sido previamente planejado e orquestrado pelos adolescentes um dia antes nas redes sociais, situação que facilitou a identificação do grupo criminoso, visto que a unidade escolar e a Secretaria de Educação receberam informações e passaram a monitorar as redes sociais com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.

De posse dos nomes e endereços dos infratores, a Polícia Militar obteve êxito da localização dos adolescentes, os quais foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com seus responsáveis legais onde foi lavrado o respectivo auto de apreensão por se tratar de ato infracional praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

Durante os depoimentos assistidos, os adolescentes confessaram a prática do ato infracional,confirmando o prévio planejamento em data anterior, informando o modus operandi, a utilização de arma branca (faca), uma corda e ripa de madeira como objetos da infração.

Ainda, informaram que abordaram o vigia de surpresa, renderam-no com o uso da faca e, somente não o amarraram, porque ele conseguiu convencê-los e pedir ajuda.

Clique AQUI e assista ao vídeo no ISNTAGRAM

Ademais, os adolescentes confidenciaram que o objetivo da empreitada era pegar de volta os cigarros eletrônicos, também denominados vapes, os quais foram tomados deles pela Direção da Escola, bem como danificar o colégio, pichá-lo e outras barbáries, bem como mencionaram os nomes de outros adolescentes envolvidos e responsáveis pelo planejamento, os quais não foram localizados, sendo eles: K.F.A, E.P.S e E.C.S.F, conforme relatório de imagens em anexo. (Veja o vídeo abaixo)

No caso, o ato infracional praticado é grave, envolvendo grave ameaça à pessoa, praticado e concurso de agentes e com emprego de arma branca (faca), a exigir auto de apreensão por parte da Autoridade Policial e manutenção dos infratores nas dependências da unidade policial em razão das circunstâncias, personalidade dos adolescentes e depoimento dos responsáveis legais informando que os filhos andam com más companhias, alguns fazem uso de entorpecentes, dentre outros pontos negativos da personalidade deles.

Ante o exposto, tendo por base a análise técnico jurídica dos fatos que me foram apresentados,lavro o respectivo AUTO DE APREENSÃO contra os adolescentes F.K.B, G.S.O, J.L.A, K.N.S, LS.P, H.G.C.S, contendo as principais peças exigidas, submetendo o presente expediente ao crivo do Poder Judiciário e ao Ministério Público com urgência.

No mais, os adolescentes se encontram apreendidos nesta unidade policial, em sala própria e adequada, separada dos demais presos, aguardando-se realização de audiência de apresentação dos infratores.

Relatos de autoria do DELEGADO = Rodolfo Mussi

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2024/08:46:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...