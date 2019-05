Atirador que matou 5 pessoas segue à solta no Baixo Amazonas e aulas são suspensas

(Foto: Reprodução) -Mauro Braga, apontado como responsável por matar cinco pessoas de uma mesma família na última segunda-feira (27), em uma comunidade próxima a Mojuí dos Campos, oeste paraense, segue foragido.

Como ele segue à solta e devido a repercussão do caso, as prefeituras de Mojuí dos Campos e Belterra decidiram suspender as aulas nas escolas das comunidades da região. Eles esperam que o criminoso seja preso e só então as escolas retornaram as suas atividades normais.

Entenda

O crime registrado no início da noite da última segunda-feira (27). Cinco pessoas de uma mesma família foram mortas com tiros de espingarda por um homem identificado como Mauro Braga. Entre as vítimas, estão a mãe e dois filhos do suspeito.

De acordo com um policial militar, três pessoas foram identificadas: Pedro Hélio Boscheto, de 64 anos, o filho do suspeito, Douglas Boscheto de Paula, de 12, e Raimundo Silva de Paula, de 43 anos. A mãe e o outro filho, de 10 anos, ainda não tiveram a identidade revelada.

