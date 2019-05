Moradora do Riozinho das Arraias tem residência roubada

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma residência foi roubada na noite deste domingo (26), na comunidade de Riozinho das Arraias no município de Novo Progresso. Conforme relatos da DEPOL, a moradora teve uma (1) Televisão marca LG 42″ , um (1) receptor multi ponto, um (1) ventilador, oito (8) botijas de gás e uma pia de fibra com torneira. A moradora não apontou suspeitos.

