Durante inauguração de infovia em Santarém, Lula assume compromisso de concluir asfaltamento da BR-163

Aldenize Xavier, reitora da Ufopa, ressaltou a importância da implantação do curso de medicina na Ufopa — Foto: Silvia Vieira / g1

Anúncio foi feito na manhã desta segunda (7). O presidente também disse que vai apoiar implantação do curso de medicina da Ufopa.

Durante cumprimento de agenda em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta segunda (7), o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de concluir a pavimentação da BR-163 de Santarém no atual mandato. (Veja o vídeo acima)

Lula veio a Santarém para a inauguração da Infovia 01, do programa Norte Conectado. A cerimônia foi realizada no campus Tapajós da Ufopa, e contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ministra da Saúde, Nísia Trindade, ministro da Educação Camilo Santana, ministro do Turismo Celso Sabino, ministro das Cidades Jader Filho, o governador do Pará Helder Barbalho, deputados federais e estaduais do estado do Pará, prefeitos de municípios do Baixo Amazonas, autoridades civis e militares, e público em geral.

Lula visitou as instalações do barco hospital escola Abaré, que é gerido pela Ufopa e leva atendimento em saúde à população ribeirinha dos municípios do Baixo Amazonas.

No Abaré, Lula e a ministra Nísia conversaram por videoconferência com diretores do hospital Getúlio Vargas de Manaus, com pacientes de Parintins e Iranduba atendidos por telemedicina, serviço que deve ser melhorado e ampliado com a internet da infovia 01.

“Houve um tempo em que tive dúvida se a telemedicina ia dar certo e hoje eu estou aqui conversando com pessoas que estão vivendo essa realidade. Nosso sonho é conectar o Brasil inteiro na educação e na saúde. Temos o desejo de garantir que a pessoa que mora no lugar mais distante do Brasil possa receber inclusive através da internet uma assistência médica de primeiríssima qualidade. Que um médico possa ajudar o outro em outra localidade, outra cidade, numa aldeia, em qualquer lugar que as pessoas estiverem a gente tem que dar um atendimento de qualidade. Esse é um desejo meu, pessoal, e tenho certeza que vamos conseguir isso”, disse Lula.

Investimentos

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, deu as boas-vindas ao presidente Lula e sua comitiva, disse que Santarém sempre estará de portas abertas para recebê-lo e que a gestão municipal se coloca à disposição para futuras parcerias que venham beneficiar a população de Santarém. E aproveitou a oportunidade para pedir mais investimentos do governo federal em infraestrutura, educação, saúde e turismo. Também pediu a implantação do curso de medicina na Ufopa.

“Seja bem-vindo presidente Lula, o senhor sempre será bem recebido em Santarém. Aproveito o momento e a presença dos ministros da Saúde e Educação, para solicitar a implantação do curso de Medicina na Ufopa”, disse Nélio.

A reitora da Ufopa, professora Aldenize Ruela Xavier destacou que o investimento em conectividade para o Norte do Brasil e a vinda do presidente Lula e parte de seus ministros a Santarém, representa um resgate histórico para a Amazônia.

“Nunca tivemos investimento estratégico do poder público pensado para a Amazônia. Só recebíamos o que sobrava. Isso precisa mudar e a mudança que nós buscamos passa por uma educação de qualidade, por investimento da qualificação de pessoas que se dedicam ao ensino e a pesquisa, porque a oportunidade não chega para o povo da Amazônia. Aqui na Ufopa nós produzimos conhecimento e investimos em pesquisa. Nossos laboratórios estão produzindo pesquisa e levando os resultados para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e do país. E agora estamos em tratativas com o Ministério da Educação, para tornar realidade o curso de medicina na Ufopa”, disse Aldenize.

O ministro da Educação Camilo Santana ressaltou que a Infovia 01 vai garantir Internet de qualidade para as escolas do Norte, e disse que a pasta já recebeu orientação do presidente Lula para avaliar a implantação do curso se medicina na Ufopa, em Santarém. E garantiu que o MEC fará todo o empenho para que o curso seja implantado em Santarém em breve.

Conectividade

O governador Helder Barbalho começou sua fala homenageando os professores e os profissionais que trabalham na Ufopa. Destacou a importância da vinda do presidente e ministros a uma região que carece tanto de desenvolvimento, e que para se desenvolver o estado precisa de investimentos em eletricidade e conectividade.

“Não é possível universalizar a educação sem conectividade. A conectividade é fundamental para levar saúde para as comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, para que elas não precisem sair de seus territórios em busca de saúde, porque é o serviço que tem que chegar aos rincões da Amazônia. Nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, o Nordeste foi colocado no mapa das políticas públicas com prioridade. Agora chegou a vez da Amazônia e do Norte do Brasil experimentarem essa mudança social para os 30 milhões de amazônidas que vivem aqui”, disse Helder.

Infovia 01

A Infovia 01 do Programa Norte Conectado inaugurada nesta segunda em Santarém, conecta Santarém/AP e Alenquer/PA a Manaus/AM, e conta com 1,1 km de cabos implantados no leito dos rios amazônicos. Os cabos são formados por 24 pares de fibra óptica, cada um com capacidade para até 20Tb/s e pelo menos 25 anos de durabilidade.

De acordo com informações do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, além de beneficiar escolas e unidades de saúde, a conectividade proporcionada pela infovia 01 deve baratear o serviço de internet banda larga para a população em geral.

Com a conclusão da infovia 01, fica restando para o 2º semestre de 2023 a implantação de redes metropolitanas da segunda fase da Infovia 01. O investimento é de cerca de R$ 165 milhões.

O Norte Conectado foi criado com a finalidade de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica, por meio da implantação de cabos de fibra óptica subfluvial, para atender às políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do judiciário, e ainda outras políticas públicas que venham a se integrar ao programa.

O programa também busca ampliar o acesso à internet da região, com possibilidade de integração aos países vizinhos que compõem a Pan Amazônia. A implantação é baseada em uma infraestrutura de telecomunicações que interligará, inicialmente, Macapá a Tabatinga, passando por Manaus, com ramificações para Almeirim, Santarém, Alenquer, Breves, Belém, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Guiana Francesa e Peru.

As demais infovias (02, 03,04, 05, 06 e 08) têm previsão de conclusão para 2025 e custo estimado em R$ 1,34 bilhão, aportado como contrapartida das vencedoras do Edital 5G.

O presidente Lula lembrou que a construção das infovias vai poupar 50 milhões de árvores que não precisarão ser cortadas, o que fatalmente aconteceria se fosse necessário construir torres.

“Além da contribuição para o meio ambiente, a infovia vai permitir que o filho do pobre tenha a mesma qualidade se aula que o filho do rico tem”, finalizou Lula.

Fonte:Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/16:23:36

