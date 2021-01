Atlético-MG vence Atlético-GO e diminui diferença para o líder São Paulo

Neste domingo, Atlético-MG e Atlético-GO entraram em campo, no Mineirão. O Galo fez 3 a 1 nos visitantes e aproveitou o tropeço do líder São Paulo para diminuir a diferença entre as duas equipes na tabela.

De olho no título e com um jogo a menos, a equipe mineira fica a quatro pontos do tricolor. O Dragão segue no meio da tabela.

Buscando uma sequência positiva para assumir a liderança do campeonato, o Galo pressionou o Atlético-GO e dominou todas as ações do jogo.

Hyoran foi quem abriu o placar para a equipe alvinegra – aos 13 minutos, a bola procurou o atleta na entrada da área, que matou no peito e sem deixar cair mandou para o ângulo do goleiro Jean. Uma pintura no Mineirão.

No final da primeira etapa, aos 41, Júnior Alonso aproveitou a bola parada de Savarino e subiu mais alto que os zagueiros para ampliar o marcador para o Galo.

Logo na volta do intervalo, aos 16, foi a vez de Jair ganhar da defesa e cabecear para o fundo da rede. Janderson ainda diminuiu para o Dragão, mas não evitou a derrota.

Por:Gazeta Esportiva

