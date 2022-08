CBF divulga detalhes das semifinais da Copa do Brasil

Após sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, que já começam na próxima quarta-feira (24).

O São Paulo receberá o Flamengo no jogo de ida no Estádio do Morumbi, na capital paulista; e o Fluminense enfrentará o Corinthians no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os jogos da volta, que definirão os finalistas, ocorrerão no dia 14 de setembro, com Flamengo e Corinthians decidindo as vagas em casa. A CBF ainda definirá futuramente os horários das partidas.

Como os semifinalistas do torneio pertencem às mesmas cidades – Flu e Fla, do Rio; e Timão e Tricolor de São Paulo – não foi permitido aos clubes rivais serem mandantes dos jogos no mesmo dia. A CBF optou por um sorteio de forma casada, com mandos de campo invertidos. A cerimônia contou com a participação de Carlos Alberto Parreira, técnico campeão do mundo com a seleção (1994) e que comandou o Corinthians na conquista do título da Copa do Brasil de 2002.

No sorteio com números de 1 a 10, se a bola sorteada fosse par, Corinthians e Flamengo fariam o jogo decisivo da volta em casa. No caso de ímpar, os mandantes da volta seriam Fluminense e São Paulo. A bola sorteada por Parreira foi a de número 4.

Os clubes que avançarem à final receberão R$ 25 milhões de premiação da CBF. Já quem se sagrar campeão do torneio receberá R$ 60 milhões. (Com informações Agência Brasil – foto: Marcelo Cortes)

Jornal Folha do Progresso em 22/08/2022/

