São Paulo empata com Athletico e completa terceiro jogo sem vencer, mas mantém ponta

O São Paulo completou sua terceira partida consecutiva sem vencer no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo.

Na Arena da Baixada, o Athletico-PR saiu na frente, mas o time tricolor conseguiu buscar o empate por 1 a 1, resultado suficiente para manter a ponta.

Com 57 pontos, o líder São Paulo tem quatro a mais que o Internacional, adversário do Fortaleza a partir das 20h30 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio. Já o Athletico-PR chega aos 39 pontos e sobe para o 10º lugar da tabela de classificação.

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta a campo para enfrentar o Bahia às 18 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio da Fonte Nova. Às 21h30 do mesmo dia, em um duelo fundamental para suas pretensões, o São Paulo pega o Internacional, no Morumbi.

O Jogo – Na etapa inicial da partida disputada na Arena da Baixada, Athletico-PR e São Paulo trocaram muitos passes, mas sem grande objetividade. O time tricolor manteve a posse de bola durante a maior parte do tempo, e as oportunidades de gol foram escassas.

Na primeira boa chegada do Athletico-PR, Renato Kayzer recebeu pela direita e cruzou para dentro da área. Bem posicionado, Arboleda cortou antes da conclusão de Carlos Eduardo. Pouco depois, em jogada semelhante, Juanfran cruzou da direita e Pedro Henrique interceptou.

Ao aproveitar um vacilo do São Paulo, o Athletico-PR conseguiu inaugurar o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Após erro de passe de Gabriel Sara, Carlos Eduardo recebeu de Nikão do lado direito e cruzou na medida para Renato Kayzer completar diante de Tiago Volpi.

O São Paulo finalmente criou sua primeira oportunidade no começo do segundo tempo. Colocado no lugar de Bruno Alves no intervalo, Vitor Bueno deu bom passe para Brenner nas costas da defesa pela esquerda, mas o jovem atacante foi parado pelo goleiro Santos.

O time tricolor cresceu na Arena da Baixada e conseguiu empatar aos 15 minutos da etapa complementar. De fora da área, com a perna esquerda, Tchê Tchê bateu para o gol do Athletico-PR. A bola desviou em Richard e terminou nas redes do goleiro Santos.

Com o placar empatado em Curitiba, a partida ficou equilibrada. Os técnicos Paulo Autuori e Fernando Diniz usaram alternativas que tinham nos respectivos banco de reservas, mas Athletico-PR e São Paulo não conseguiram criar chances, e o marcador terminou igualado.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

