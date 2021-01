Carlinhos dos Teclados entra na lista dos óbitos de Covid-19 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta quinta-feira (15) Secretária de Saúde divulgou nota com óbito do musico por convid-19.

O musico progressense Carlinhos dos Teclados morreu na tarde morreu na tarde desta quarta-feira (14). De acordo com amigos mais próximo do músico, ele teve um infarto agudo do miocárdio e morreu por volta das 17h. Tinha 56 anos.

You May Also Like